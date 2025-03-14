Zelenski: Putin, ateşkes teklifini reddetmeye hazırlanıyor

Dünya Putin'in yanıtını beklerken Zelenski ortalığı fena karıştırdı
Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu

Flash TV ve Pozitifbank'a el konuldu! Örgüt lideri dahil 49 gözaltı
Vefat eden Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış

Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış
Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı

Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay

Elazığ'da Ramazan Fırınları Yoğun Çalışma İçinde

Elazığ'da Ramazan Fırınları Yoğun Çalışma İçinde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da Ramazan ayıyla birlikte fırın yemeklerine talep artarken, fırıncılar yoğun mesai harcıyor. Odun ateşinde pişirilen tepsi yemekleri, iftar saatine doğru mahalle fırınlarında hazırlanıyor.

Elazığ'da Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan tepsi yemekleri mahalle fırınlarını süslerken, fırıncılar gelen yemek siparişlerini yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Gastronomi kültüründe ilk sıralarda yer alan Elazığ'da, Ramazan ayıyla birlikte vatandaşların fırın yemeklerine talebi arttı. Kent genelinde iftar saatine doğru binlerce tepsi yemeği mahalle fırınlarında odun ateşinde pişirilirken, fırıncılar ise gelen yemek pişirme talebine yetişmekte zorlanıyor. Ramazan ayında günün her saatinde yoğun bir mesai harcayan fırıncılar, odun ateşinde pişen yemeğin daha lezzetli olduğunu ifade ettiler.

Elazığ'ın yemek kültürünün diğer illere nazaran daha farklı olduğunu belirten fırın işletmecisi Nevzat Kızılelma, "Hayırlı Ramazanlar olsun. Ramazan ayı fırıncıların yoğun olarak çalışma içerisine girdiğimiz süreçtir. Ramazan ayında vatandaşların isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Burada kültürümüzde ne varsa biz de fırında onu yapıyoruz. Bunların başında peynirli ekmek, yağlı ekmek, Ramazan pidesi ve pişirim anlamında lahmacun, güveç ve tepsi yemekleri geliyor. Rabbim olmayanın yardımcısı olsun. Sabah 08.00 civarı fırını açarak işe başlıyoruz. Akşam iftar saatine kadar hizmet vermeye devam ediyoruz. Vatandaşlar yemeklerini ne kadar erken getirirse ustamız o kadar rahat eder. Bunu eskinin insanları iyi biliyor fakat gençler bu konuda çok bilmiyorlar. Ramazan ayında yemeklerini ne kadar erken verirlerse o kadar lezzetli yemek yemiş olurlar" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Maçın bile önüne geçti! İşte 117. dakikadaki penaltı pozisyonu
img

Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için bakın ne kadar ödemişler
img

Başkenti vuran İsrail'den Şara için kan donduran tehdit
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Koyuna eziyet kamerada! Savcılık harekete geçti

Bunu yapan insan olamaz! Görüntü savcılığı harekete geçirdi
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor
CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı

CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı
Diyarbakır'da kayadan gaz fışkıracak! 350 milyar dolarlık dev rezerv

Milyonların gözü bu ilimizde! Kayadan 350 milyar dolar fışkıracak
Fenerbahçe'nin elendiğini gören Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Senin ben ciğerini...

Fenerbahçe'nin elendiğini görünce canlı yayında çıldırdı
Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi

Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.