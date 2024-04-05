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Elazığ'da Ramazan ayının son cuma namazı yoğun katılımla kılındı

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Elazığ'da camilerde Ramazan ayının son cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

Ramazan ayını en iyi şekilde ibadetle değerlendirmek isteyen Elazığlılar, son cuma namazında camileri doldurdu. Camilerin içinde yer bulamayan vatandaşlar avlularda saf tuttu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kadir Gecesi: Kur'an'la Aydınlanan Gece" konulu hutbe okundu. Vatandaşlar Ramazan ayının son cumasında namaz kılıp dua etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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