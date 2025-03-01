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Elazığ'da Ramazan Ayının İlk Sahuru Coşkuyla Kutlandı

Elazığ'da Ramazan Ayının İlk Sahuru Coşkuyla Kutlandı
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Elazığ'da Sürsürü Mahallesi'nde Ramazan ayının ilk sahuru, davul ve gırnata eşliğinde geleneksel ritüellerle karşılandı. Etkinlikte, yöresel danslar ve müzikler eşliğinde sahur coşkusu yaşandı.

Elazığ'da Ramazan ayının ilk sahuru, gelenek bozulmadan davul ve gırnata eşliğinde karşılandı. Merkez Sürsürü Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, sahuru coşkulu ezgiler ve yöresel ritüellerle kutladı.

Elazığ'da Ramazan ayının ilk sahuru, yıllardır süregelen gelenek bozulmadan karşılandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sahur vakti, davul ve gırnatanın (klarnet) coşkulu ezgileriyle yankılandı. Sürsürü Mahallesi muhtarı Mehmet Özdemir öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar sahuru davul ve gırnatanın ritmik ezgileriyle karşıladı. Elazığ yöresine ait dik halayının çekildiği, çifte tellinin oynandığı ve renkli anlara sahne olan bu geleneksel etkinlik, hem Ramazan ruhunu yaşattı hem de mahalle halkına unutulmaz bir sahur gecesi yaşattı.

İslam aleminin Ramazan ayını kutlayarak sözlerine başlayan muhtar Özdemir, özellikle Ramazan ayının ilk sahurunda düzenledikleri bu kültürel mirasın yaşatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, etkinliğin her yıl devam etmesi temennisinde bulundu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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