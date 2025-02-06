Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi

Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi
MSB'den teğmenler açıklaması: TSK'nın itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar

TSK teğmenlerin neden ihraç edildiğini açıkladı
Mesut Hançer'in sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor

Sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye hala onu bekliyoruz
İtalya'da helikopter kazası! Milyarder iş insanı hayatını kaybetti

Yere çakılan helikopter dünyaca ünlü iş insanına mezar oldu

Elazığ'da Polislerle Çocuklar Kar Topu Oynadı

Elazığ'da Polislerle Çocuklar Kar Topu Oynadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonrasında çocuklar dışarı çıkarak karın keyfini çıkardı. Polis ekipleri, çocukların kar topu oynama isteğini geri çevirmeyerek onlarla birlikte oyun oynadı. Bu anlar görenlerin içini ısıttı.

Elazığ'da polisler çocukların isteğini kırmayarak onlarla kar topu oynadı. O anlar görenlerin içini ısıttı.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ'da, kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerine başlayan kar ile birlikte kent beyaza büründü. Okulların tatil edildiği kentte, çocuklar karın keyfini çıkarmak için dışarı çıktı. Bu sırada polis ekiplerine denk gelen çocuklar, polislerle kar topu oynamak istedi. Çocukların isteğini geri çevirmeyen polis ekipleri, çocuklarla kar topu oynadı. O anlar görenlerin içini ısıttı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı! Paylaşımla ilgili detay büyük ses getirdi
img

Kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobil, 4 öğrenciye mezar oldu
img

Takımın durumunu görünce harekete geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
36 yıllık evlilikleri biten Tibuk çiftinin tazminat anlaşmazlığı

Ünlü çiftin evliliği sona erdi! 50 milyon liralık tazminat az bulundu
Ünlü alışveriş sitesine rekabet soruşturması açıldı

Ünlü alışveriş sitesine soruşturma
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu

Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu
Ebrar Karakurt Rusya'yı ayağa kaldırdı! Takım arkadaşıyla kavga etti, arabasını parçaladı

Takım arkadaşıyla kavga edip arabasını parçaladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.