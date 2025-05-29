Elazığ'da Polisi Bozulan Araca Yardım Etti

Elazığ'da Polisi Bozulan Araca Yardım Etti
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Elazığ'da seyir halindeyken bozulan bir taksiye, trafik kontrolü yapan polis ekibi yardım etti. Olay, Vali Fahribey Caddesi'nde gerçekleşti.

Elazığ'da seyir halindeyken bozulan aracın yardımına bölgede bulunan polis ekibi yetişti.

Olay, Vali Fahribey Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki taksi bir anda bozuldu. O bölgede trafik kontrolünü sağlayan polis ekibi, bozulan aracı görünce yanına gitti. Çalışmayan otomobil, trafik polisinin itmesi sonucu güvenli bölgeye alındı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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