Patenli kızın tehlikeli yolculuğu - Haberler

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Patenli kızın tehlikeli yolculuğu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Patenli kızın tehlikeli yolculuğu

Elazığ'da pateni ile elektrikli bisikletin arkasına tutunarak ilerleyen bir kızın trafikteki tehlikeli yolculuğu araç kamerasına yansıdı.

Elazığ'da pateni ile elektrikli bisikletin arkasına tutunarak ilerleyen bir kızın trafikteki tehlikeli yolculuğu araç kamerasına yansıdı.

Olay, kentin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi ile Vali Fahribey Caddesi arasında meydana geldi. Elektrikli bisikletin arkasına tutunarak giden kız, bir süre kırmızı ışıkta bekledikten sonra tehlikeli yolculuğuna devam etti. Kızın, pateniyle trafiğin yoğun olduğu bölgede bisikletin arkasına tutunarak yolculuk etmesi görenleri şaşkına çevirdi.

Patenli kız bir süre sonra gözden kayboldu.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - İHA)

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