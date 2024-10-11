Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Pancar Hasadı Başladı: Üreticiler Endişeli

Elazığ'da Pancar Hasadı Başladı: Üreticiler Endişeli
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Şeker Fabrikası'nda alım kampanyasının başlamasıyla tarlalarda yoğun pancar hasadı sürerken, çiftçiler iklim değişikliği nedeniyle şeker oranlarının düşük olmasından şikayetçi. Geçen yılın verimlerine göre rekabetçi fiyatlar bekleniyor.

Elazığ Şeker Fabrikası'nda alım kampanyasının startının verilmesiyle birlikte, tarlalarda yoğun hasat mesaisi başladı. Kentte 37 bin dönüm alanda pancar hasadına başlandı.

Birçok ilde olduğu gibi Elazığ'da da çiftçinin önemli bir gelir kapısı olan şeker pancarının hasat zamanı geldi. Şeker fabrikasının da alım kampanyasını başlatmasıyla birlikte pancar tarlalarında hasat mesaisi başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren çiftçiler, tarlalarda modern tarım teknikleri ile pancar sökümünü yaparak, traktörlerle fabrikaya götürüyor. Geçen seneye göre verimin iyi olduğunu dile getiren çiftçiler, fakat iklim değişikliğinden dolay şeker oranının düşük olduğunu söyledi.

Elazığ Şeker Fabrikası'nda 2024-2025 kampanya dönemi için Elazığ, Tunceli ve Diyarbakır'da 91 köyde, bin 807 üretici tarafından 41 bin 630 dekar alanda şeker pancarı ekimi yapıldığı ve 230 bin ton pancar üretimi beklenildiği bildirilirken kampanya döneminde fabrikada 225 bin ton pancarın işlenerek yaklaşık 30 bin 100 ton şeker, 9 bin ton melas ile yaklaşık 63 bin ton yaş pancar posası elde edilmesinin planlandığı öğrenildi.

"Şeker pancarı soğuğu yiyince şekeri çıkar"

200 dekar pancar ektiklerini belirten Mete Ateş, "Yılbaşına kadar fabrika devam ediyor. Rekolte geçen seneye göre bir nebze iyi ama şeker oranımız düşük. Devlet 16 poları 2 bin 375'e alıyor. Ama polar 16'nın altına düşünce fiyat düşüyor. Bizim 12 ile 14 arası geliyor. Bu da fiyat olarak geçen senenin daha altına geliyor. Polar iklim şartlarından, sulamadan düşüyor. Havalar sıcak gidiyor. Bir türlü pancar soğuğu yemedi. Şeker pancarı soğuğu yiyince şekeri çıkar. Önümüzdeki günlerde yağmur gelirse tarlada halimiz daha perişan oluyor. Biz de bir yandan hemen bitirmek istiyoruz" dedi.

Çiftçilerden Hayri Ateş ise "Kuyulu Elazığ'ın en büyük köylerinden biri ve bizde pancar hasadı yapıyoruz. 200 dönüm var. Ortalama bin 500 ton bekliyoruz. Fakat bu sene sıkıntılı. Erken olduğu için şeker oranları düşük çıkıyor. Bu sene iklim daha sıcak. İklimden dolayı şeker oranları düşük çıkıyor" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İklim Değişikliği Çiftçilik Ekonomi Güncel Yerel Tarım

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı

 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı

Suçu bakanlığa atmaya çalışan ünlü firma vatandaşı ikna edemedi

 Bartın açıklarında 4.8'lik deprem

Bartın'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BESYO SONUÇLARI AÇIKLANDI: BESYO yerleştirme sonuçları açıklandı mı? BESYO sonuçlarına nereden bakılır? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 36 bin personel alımı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığa personel alım başvuru şartları nelerdir? A Milli Takım muhtemel 11'i! Türkiye- Karadağ maçı 11'leri BİM AKTÜEL KATALOĞU 11 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Az önce deprem mi oldu? 11 Ekim Amasra'da deprem kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Fenerbahçe stat ismi değişti mi? Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu yeni ismi ne olacak? 11 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 11 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 11 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Köfteci Yusuf domuz eti olayı komplo mu? Köfteci Yusuf'a çökme olayı nedir? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? SON DAKİKA: 11 EKİM BARTIN'DA DEPREM Mİ OLDU? 11 Ekim Bartın'da deprem nerede oldu, şiddeti kaç?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.