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Elazığ'da ot yangını

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Elazığ'da Ulukent Mahallesi'nde çıkan ot yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da ot yangını

ELAZIĞ - Elazığ'da mahalle arasında çıkan ot yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle arasında bulunan arazideki otlar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, daha fazla büyümeden ekipler tarafından söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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