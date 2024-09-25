Elazığ'da Orcik Yapımı İçin Bağ Bozumu Başladı

Elazığ'da bağ bozumunun yapılmasıyla birlikte köylerde coğrafi işaret tescilli 'orcik' için mesai de başladı.

Elazığ'da ceviz ve üzüm hasadının ardından orcik yapımına başlanması, köylerde tatlı telaşı da beraberinde getirdi. Bin bir emekle toplanan ceviz ve üzümler, zahmetli bir yolculuğun ardından halk arasında sucuklu ceviz olarak tabir edilen coğrafi işaret tescilli 'orciğe' dönüşüyor. Köylünün de önemli bir geçim kaynağı haline gelen orcik için önce cevizler toplanıp kırılıyor. Ardından bağlardaki üzümler toplanarak sıkıldıktan sonra şıra haline getirilip kazanda kaynatılıyor. Cevizler tek tek ipe dizilerek kazanda kaynatılan üzüm şırasına batırılarak hazır hale getiriliyor. Türkiye genelinde hemen hemen her ilde satışı yapılan orcik, aracı firmalarla yurt dışına da gönderiliyor.

Orcikleri 3 batımla yapıyorlar

Değirmenönü (Zenteriç) köyünde yaşayan 65 yaşındaki 3 çocuk babası Servet Çakmak da her yıl olduğu gibi bu yıl da ailesiyle birlikte orcik yapımına başladı. Yılda ortalama 3 ton orcik üretimi yapan Çakmak ailesi, ürünlerini satarak ekonomilerine katkı sağlıyor. Yorucu ve zahmetli bir iş olduğunu dile getiren Çakmak, orcik yapımının eylülün sonunda başladığını ve kasımın ortalarına kadar devam ettiğini söyledi. Orcik üretimi hakkında bilgi veren Servet Çakmak, "İlk olarak öğlen üzüm sıkmaya başlıyoruz. Onu kaynatıyoruz ve tekrar durultmaya alıyoruz. Sabah durulan şırayı kazana koyuyoruz. Tekrar kaynatıyoruz ve unla buluşturuyoruz. Tekrar bulamaç haline getiriyoruz ve karıştırıyoruz. Ondan sonra batım işlemine başlıyoruz. Bulamaç ile cevizi buluşturuyoruz. Bizimkisi 3 batımdır. Orciklerimiz güzeldir. Başkaları gibi kalın değil, ince yapıyoruz. Sezon eylülün sonuna doğru başlıyor. Kasımın 10'una kadar devam ediyor" dedi.

"Sadece üzüm ile un buluşuyor"

Orciğin içinde hiçbir katkı maddesi olmadığını dile getiren Çakmak, "Doğal yapım, hiçbir katkı yok. Sadece üzüm, un ile buluşuyor. Elazığ olmak üzere tüm illere gönderiyoruz. Hatta yurtdışına gidenlerde götürüyor. Önceki gün Almanya'ya gönderdim. Yılda yaklaşık 2,5- 3 ton yapıyoruz. Çok yorucu ve zahmetli bir iş. Ailecek yapıyoruz. Zenteriç orciği halk arasında bir numaradır. Bizim çok özeldir ve bulamacımız incedir. 3 batım yaparız ve ince yaparız. Elazığ'da çok rağbet görüyor. Normalde ismi orciktir. Genelde cevizli sucuk olarak da biliniyor" diye konuştu. - ELAZIĞ