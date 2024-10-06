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Elazığ'da Okuma Yazma Kursları İle Hayallere Adım Atılıyor

Elazığ'da Okuma Yazma Kursları İle Hayallere Adım Atılıyor
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Elazığ'da Halk Eğitim Merkezi, okuma yazma öğrenemeyen vatandaşlar için düzenlediği kurslarla, toplumsal farkındalığı artırıyor. Yaklaşık 120 kişi gönüllü olarak eğitim alarak, hem kişisel gelişimlerini destekliyor hem de yeni hayaller peşinde koşuyor.

Elazığ'da farklı nedenlerle okul sıralarına oturmayan vatandaşlar, Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kurslara katılarak okuma yazma öğreniyor.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü okuma yazma öğrenmeyen insanın kalmaması için canla başla çalışıyor. Bu çerçevede kent genelinde 4 kurs açan merkez yaklaşık 120 kişiye eğitim veriyor. Zamanında çeşitli nedenlerden dolayı okuma yazma öğrenemeyen vatandaşlar ise bu kurslarda eğitim görüyor. Hayat şartları gereği okul sıralarıyla tanışamayan kadın ve erkekler, şimdi hem bu özlemlerini gideriyor hem de hayallerinin peşinden ilerliyor. Alacakları diplomalar ile bazıları üniversiteye gitmek isterken bazıları ise devletten alacağı destek ile iş yeri kurmak istiyor ve ehliyet almak istiyor. Öğretmenlerini canla başlaya dinleyen kursiyerler, adeta çocukluğunda yaşayamadıkları duyguları bu sıralarda tadıyor.

Elazığ nüfusunun yüzde 98'in okuma yazma bildiğini belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar, "Yüzde 2'si ise bilmiyor. Bizde okuma yazma bilme oranı Türkiye ortalamalarındadır. Artık cumhuriyetimizin 100. yılını geride bırakırken okuma yazma bilmeyen kalsın istemiyoruz. Bize ulaşan herkese kurs vermek istiyoruz. Şuanda Elazığ'da 4 tane kurs açtık. 2'sini İstasyon Caddesi'ndeki Tuncay Küçüközer binasında, biri çocuk eğitim evinde ve diğeri ise kapalı cezaevinde açtık. Bununla yetinmek istemiyoruz. Okullarımızla, muhtarlarımızla iletişim halindeyiz. Elazığ'ın hangi mahallesinde olursa olsun okuma yazma bilmeyen her vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz. Birinci ve ikinci kademe olmak üzere veriyoruz. Birinci kademede okuma yazma ve temel matematik bilgileri veriyoruz. İkinci kademede ise Türkçe, matematik, fen ve sosyal bilgiler becerilerini artıracak eğitimler veriyoruz. Bu ikinci kademe eğitimini tamamladıktan sonra ilkokul diploması yerine geçen ikinci kademe okur yazarlık belgesi veriyoruz. Son 1 yılda Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 300'e yakın vatandaşımıza okuma yazma eğitimi verdik. Biz artık okuma yazma bilmeyen insanımız kalmasın istiyoruz" dedi.

"7 yaşından bu yana hayvancıkla uğraşıyordum okuma şansım olmadı"

Kendini geliştirmek için kursa başladığını aktaran Ömer Akalan, "Gelmeyenler var, onlara da tavsiye ederim. Milli Eğitim Bakanlığının bize tanıdığı bu şans için minnettarız. Ben 7 yaşından bu yana hayvancıkla uğraşıyorum. Benim okuma şansım olmadı. Sürekli dağlarda geziyordum. Maddi durumlar da derken bu güne geldik. Yine de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Kendimi geliştirmek için kursa başvurdum. Arabaya hevesim var. Bir araç almak istiyorum. Onun için de ilkokul diploması alıp ehliyet sınavlarına gireceğim" diye konuştu.

"Okumanın yaşı yok"

Çocuğuyla birlikte kursa gelen Demet Ercan ise, "Kursta eğitim görüyoruz. Hocamızdan memnunuz. Okumanın yaşı yok. Zamanında okumadık ve pişmanız. Köydeydik ve şartlar farklıydı. Ailelerden dolayı okuyamadık. Kız çocukları üzerinde durulmuyordu. 2 çocuğum daha var, onlar da okuyor. Küçük çocuğum ile birlikte kursa geliyorum" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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