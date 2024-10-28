Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Öğrencilerden Anlamlı 29 Ekim Etkinliği

Elazığ'da Öğrencilerden Anlamlı 29 Ekim Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da bir grup öğrenci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yazdıkları mektuplarla duydukları sevgiyi ifade etti. Atatürk büstüne çelenk bırakan öğrenciler, bayram coşkusunu esnafa ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtarak paylaşarak anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Elazığ'da bir grup öğrenci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duydukları minneti ve sevgiyi mektuplarla ifade etti. Merkezdeki Atatürk büstüne çelenk bırakan öğrenciler, bayram coşkusunu vatandaşlarla paylaşarak anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Öğrenciler etkinliklerine Gazi Caddesi üzerinde başladı. Esnafa ve yoldan geçen vatandaşlara Türk bayrağı dağıtarak Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sokaklara taşıyan öğrenciler, duyarlılıklarıyla dikkat çekti. Ardından, eski Öğretmenevi yerleşkesinde bulunan Atatürk büstüne geçen öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte ellerindeki çelengi bırakıp, yazdıkları mektupları okudu. Etkinlikte öğrencilerden Kevser Altunbaş, duygularını ve Atatürk'e olan bağlılığını anlatan mektubunu okudu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet Bayramı Yerel Haberler Kültür Sanat 29 Ekim Eğitim Yerel

Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Terörü söküp atma hedefinden sapmadık, direnirlerse daha sert bir yöntem uygularız

29 Ekim mesajında dikkat çeken "Kürt sorunu" vurgusu

 Merkez'in 'Yüzde 25'lik asgari ücret artışı yeterlidir' çıkışına 120 iktisatçı ortak bildiriyle tepki gösterdi

Merkez'in "Yüzde 25 yeterli" çıkışına 120 imzalı isyan

 Yavuz Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt
CHP'li Başarır: Erdoğan üniversitede dersime girdi, 'Ne avukat olacaksın manken olsana' dedi

Erdoğan'dan üniversitede dersine girdiği CHP'li Başarır'a çok konuşulacak tavsiye
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emeklilere 10 Bin TL pazar desteği başvurusu nasıl yapılır? İBB BAŞVURU EKRANI! DERBİ SAAT KAÇTA? Galatasaray-Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? 29 Ekim İstanbul ücretsiz müzeler listesi! İBB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi müzeler ücretsiz? ŞOK AKTÜEL 29 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? 29 Ekim ŞOK fiyat listesi! BİM AKTÜEL KATALOĞU 29 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 29 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇI şifresiz, HD, donmadan izleme linki var mı? ŞİFRESİZ İZLE! TÜRK YILDIZLARI UÇUŞU NE ZAMAN? Türk Yıldızları gösteri uçuşu saat kaçta? (29 EKİM) 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÜCRETSİZ KONSER: Ankara 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ: İstanbul 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? Bayram etkinlik takvimi! 28-29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi 2024? 29 Ekim'de Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı? 29 Ekim İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.