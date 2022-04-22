Elazığ'da öğrenciler hazırladıkları erzak kolilerini dağıttı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde yurtlarda kalan öğrenciler ve gönüllü gençler tarafından, Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan erzak kolileri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Elazığ'da Ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor. Bu çerçevede Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde kent genelinde yurtlarda kalan öğrenciler ve gönüllü gençler, Ramazan ayının paylaşma ayı olması hasediyle, ihtiyaç sahibi ailelere erzak kolisi hazırlayarak teslim etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Mübarek Ramazan ayı bizlere paylaşmayı, cömertliği ve infakı öğretir. Bu ay zenginin, fakirin halinden anlamasına vesile olurken, yoksulun da ona yardım eli uzatan kimseyi dualarında anmasına kapı açar. Ramazan ayı ile toplumsal huzur ve birlik sağlanmış olur. Öğrencilerimizin ve genç gönüllülerimizin bu yüreklere dokunan hareketleri ile bizlere Ramazan ayının en önemli özelliğinin paylaşmak olduğunu hatırlatıyorlar. Bu anlamlı etkinlik için başta yurt müdürlüklerimizi, sosyal çalışmacı arkadaşları, öğrencilerimizi ve gönüllü gençlerimizi tebrik ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel