Elazığ'da Öğrenciler Geleneksel Oyunlarla Eğleniyor
Elazığ Mezre Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencileri, 'Oyun' teması kapsamında geleneksel çocuk oyunları oynayarak kültürel mirası yaşatıyor. Etkinlikler, öğrencilere iletişim ve iş birliği becerileri kazandırıyor.

Elazığ'da öğrencilerin geleneksel oyunlar oynaması, renkli görüntüler oluşturdu.

Elazığ Mezre Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri Maarif Modeli çerçevesinde okul temelli planlama doğrultusunda 'Oyun' temasını hem yaşıyor hem de öğreniyor. Bu çerçevede okul bahçesinde, öğrenciler geleneksel çocuk oyunlarını oynayarak hem eğleniyor hem de kültürel mirası yaşatıyor. Etkinliklerle öğrenciler iletişim, iş birliği, paylaşma, empati ve geleneksel değerleri öğreniyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
