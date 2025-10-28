Elazığ'da Öğrenciler Geleneksel Oyunlarla Eğleniyor

Elazığ'da öğrencilerin geleneksel oyunlar oynaması, renkli görüntüler oluşturdu.

Elazığ Mezre Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri Maarif Modeli çerçevesinde okul temelli planlama doğrultusunda 'Oyun' temasını hem yaşıyor hem de öğreniyor. Bu çerçevede okul bahçesinde, öğrenciler geleneksel çocuk oyunlarını oynayarak hem eğleniyor hem de kültürel mirası yaşatıyor. Etkinliklerle öğrenciler iletişim, iş birliği, paylaşma, empati ve geleneksel değerleri öğreniyor. - ELAZIĞ