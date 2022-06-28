Elazığ'da MS hastalarına sanatla terapi

ELAZIĞ Elazığ'da Multiple Skleroz hastalarının bilişsel ve motor becerilerini geliştirmek için düzenlenen etkinlikte çeşitli atölye çalışmaları yapıldı.

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Tıp Fakültesi arasında MS hastaları için ortak bir çalışmaya imza atıldı. Güzel sanatlar, eğitim ve nöroloji öncülüğünde yapılan çalışmada, hastaların bilişsel ve motor becerilerini geliştirmek için atölye çalışması yapıldı. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğr. Gör. Rüçhan Keçeci ve ekibinin öncülüğünde hastalar seramik hamurundan sanatsal objeler tasarladı. Keyifli dakikalar geçiren hastalar hem eğlendi hem de çeşitli objeler ortaya çıkardı.

MS hastalarının bilişsel ve motor ince becerilerini geliştirmek için Rüçhan Keçeci'den destek aldıklarını belirten Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Dr. Caner Feyzidemir, "Bir anlamda sanatla terapi bir anlamda fizyoterapi gibi ortak bir atölyede buluştuk. Bunu atölye çalışması gibi düşünebiliriz. Hocalarımıza ve hastalarımıza teşekkür ediyorum. MS ile ilgili bu tür girişimleri artırarak hem hastalar ile daha sık bir araya geleceğiz hem de hastalığın seyrini birazcık da olsun değiştirmek istiyoruz" dedi.

Hastaların çamurla 3 boyutlu çalışmalar yaptıklarını aktaran Rüçhan Keçeci "Terapi amaçlı bir etkinlik düzenledik. İçinden geldiğince dokunacaklar. Kendi içerisindeki haykırışlarını bir yerde sanata aktaracaklar. Belki de bizim gibi sanatçı adaylarını burada keşfedeceğiz. Umudumuz güzel bir vakit geçirmek. İnşallah başarılı oluruz. Daha güzel devamı olur. Ortak bir etkinlikte buluştuk" diye konuştu.

Hastalardan Naciye Tarhan ise "Etkinlik için mutlu olduk. Bu sayede biz de bir şeyler yapmaya çalışacağız. çok güzel bir etkinlik. Tüm hastalarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Munzur'u çizmeye çalışacağım" şeklinde konuştu.