Elazığ'da Motosiklet Midibüse Çarptı: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Elazığ'da yolcu indiren midibüse arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ELAZIĞ'da, yolcu indiren midibüse çarparak altında kalan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Nusret Tuğrul yönetimindeki 61 ABB 884 plakalı motosiklet, Abdullahpaşa Mahallesi Malatya Caddesi'nde durakta yolcu indiren 23 ADC 154 plakalı midibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve üzerindeki Tuğrul ile arkasındaki kişi midibüsün altında kaldı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla midibüsün altından çıkarılan 2 kişi, sağlık görevlileri tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.