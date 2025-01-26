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Elazığ'da Motosiklet ile Valiz Taşıma Şaşkınlık Yarattı

Elazığ'da Motosiklet ile Valiz Taşıma Şaşkınlık Yarattı
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Elazığ'da motosikletle valiz taşıyan iki genç, uyguladıkları ilginç yöntemle görenleri şaşırttı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Elazığ'da motosiklet ile valiz taşıyan 2 kişi adeta kazaya davetiye çıkartırken o anlar görenleri şaşırttı.

Elazığ'da 2 kişi valizi taşımak için ilginç bir yöntem seçti. Biri motosikleti kullanırken diğer ise arkada oturarak valizi tekerlekleri üzerinde gitmesini sağladı. Vali Fahri Bey Caddesi'nde ki o anlar adeta kazaya davetiye çıkartırken, görenleri ise şaşırttı. 2 gencin valiz taşıma yöntemi başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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