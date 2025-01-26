Elazığ'da Motosiklet ile Valiz Taşıma Şaşkınlık Yarattı

Elazığ'da motosiklet ile valiz taşıyan 2 kişi adeta kazaya davetiye çıkartırken o anlar görenleri şaşırttı.

Elazığ'da 2 kişi valizi taşımak için ilginç bir yöntem seçti. Biri motosikleti kullanırken diğer ise arkada oturarak valizi tekerlekleri üzerinde gitmesini sağladı. Vali Fahri Bey Caddesi'nde ki o anlar adeta kazaya davetiye çıkartırken, görenleri ise şaşırttı. 2 gencin valiz taşıma yöntemi başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - ELAZIĞ