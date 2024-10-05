Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Motosiklet Denetiminde İlginç Anlar: Kadın Polis Asker Selamı Aldı

Elazığ'da Motosiklet Denetiminde İlginç Anlar: Kadın Polis Asker Selamı Aldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da motosiklet denetimi sırasında bir vatandaş, kadın polise 'Komutanım' diyerek asker selamı verdi. Kadın polis de jest üzerine esas duruşa geçerek selam verdi. Bu samimi an, toplumsal dayanışma ve hoşgörüyü pekiştirdi.

Elazığ'da bir vatandaş gerçekleştirilen motosiklet denetiminde olan kadın polise, komutanım diyerek asker selamı ile tekmil verdi. Kadın trafik polisinin ise esas duruşa geçip selam vermesi hem güldürdü hem de yüreklere dokundu.

Elazığ'da gerçekleştirilen motosiklet denetiminde ilginç ve duygusal bir an yaşandı. Denetim sırasında bir vatandaş, kadın trafik polisine selam vermek için "Komutanım" diyerek asker selamı duruşuna geçti, tekmil verdi. Bu beklenmedik an, hem denetim ekibini hem de çevredeki vatandaşları güldürdü. Kadın polis de bu jest karşısında esas duruşa geçerek selam verdi. Bu samimi an, denetimlerin yalnızca trafik güvenliği değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve hoşgörüyü pekiştirdiğinin bir göstergesi oldu.

Ekipler, daha sonra denetimlerini sürdürdü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik 3-sayfa trafik Yerel Yaşam Polis

TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak

TBMM, İsrail tehdidi için toplanıyor

 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti

Kan donduran iki olay sonrası Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı tepki çekti

 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

Surlardaki vahşette kan donduran detaylar! Her şeyi önceden deftere çizmiş
İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor

Birileri bunun adına "sanat" diyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Hüseyin Kankaya kimdir? Hüseyin Kankaya kaç yaşında, nereli?
title