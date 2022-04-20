ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da minik öğrenciler ahşap boyama etkinliğinde

ELAZIĞ Elazığ Halk Eğitim Merkezinde görev yapan usta öğreticiler ana sınıfına giden öğrencilerle bir araya gelerek ahşap boyama etkinliği düzenledi.

Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan usta öğreticiler Elazığ Ortaokulu ana sınıfı öğrencileri ile bir araya gelerek ahşap boyama etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliklerde minik öğrencilerin kişisel gelişimleri planlanırken, öğrencilerin örgün eğitim ve halk eğitimi birleştirerek daha güzel işler çıkarmaları hedefleniyor.

Elazığ Halk Eğitim Müdürü Kenan Tabar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası etkinlikleri çerçevesinde bugün Cemal Gürsel İlkokulu ve Elazığ Ortaokulundaki ana sınıfında bulunan çocuklara Halk Eğitim etkinliklerini buluşturduklarını söyledi. Tabar, "Hem atık maddelerimizi değerlendirmek hem de çocuklarımızın el becerilerini geliştirmek amacıyla bu etkinliği düzenledik. Bundan sonraki dönemde de atık malzemeden elde ettiğimiz ahşap malzemelerle dezavantajlı mahallelerimizde ki çocuklarımızı ve özel eğitim gören öğrencilerimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Boyama etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Halk Eğitim bünyesinde usta öğretici Didem Bingöl ise "Bugünkü etkinliğimiz 23 Nisana özel ana sınıfındaki çocuklarımıza atık materyallerden ve kesilmiş ahşap çocuk objelerini boyatarak güzel bir etkinlik yapmaktı. Çocuklarımız da gayet güzel çalıştı. Buradaki asıl temel hedefimiz örgün eğitim ve halk eğitimi bir araya getirip beraber güzel işler çıkarmaktır" diye konuştu.