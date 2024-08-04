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Elazığ'da mevsimlik tarım işçileri kavurucu sıcak altında ekmek mücadelesi veriyor

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Elazığ'da hasadın devam ettiği 3 bin dönüm domates tarlasında mevsimlik tarım işçileri, kavurucu sıcak altında ekmek mücadelesi veriyor. İşçiler, güneşin altında çalışarak ekmek parasını çıkarmaya çalışıyor.

Elazığ'da hasadın devam ettiği 3 bin dönüm domates tarlasında mevsimlik tarım işçileri, kavurucu sıcak altında ekmek mücadelesi veriyor.

Merkeze bağlı Alatarlar köyünde bulunan 3 bin dönüm alana ekili domates tarlasında hasat sürüyor. Tarlada çalışan mevsimlik tarım işçileri, adeta kavurucu sıcak altında ekmek mücadelesi veriyor. Güneşin en tepede olduğu öğle saatlerinde bile güneşin altında çalışan işçiler, sabah saat 05.00'dan akşam 18.00'e kadar mesai yapıyor. Yevmiye usulü ile çalışan işçiler, güneşin etkili olduğu saatlerde tarlada yetişmiş olan domatesleri toplayarak ekmek parasını çıkarmaya çalışıyor.

İşçilerin zorlandığını belirten Erhan Arıkboğan, "İşçiler buraya gelip 800 liraya çalışıyor. Zorlanıyorlar ama çalışmak için mecburlar. Bir yandan tarlada toplarken bir yandan da topladığımız domatesleri kurutmaya gönderiyoruz. Sıcak olduğu için biraz zorlanıyoruz ama yapacak bir şey yok. Gün boyu çalışıyoruz sabah saat 07.00'de iş başı yapıyoruz akşam 18.00'de işimizi bitiriyoruz. Biz buraya Şanlıurfa'dan geldik. Burada bir suyumuz eksikti yeni valimiz sağ olsun bize suyumuzu da tahsis etti" dedi.

Güneşin altında çalışmanın zor olduğunu belirten işçilerden Suat Kaya, "Biz burada sabahtan akşama kadar güneşin altında çalışıyoruz fakat aldığımız yevmiye yiyeceğimize yetmiyor. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz 800 lira yevmiye alıyoruz. Ailecek buraya geldik. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden okulların kapanmasıyla birlikte buraya geldik. Okullar açılınca tekrardan geri döneceğiz. Ekmek parası için güneşin altında çalışıyoruz. Çalışmazsak eğer aç kalırız" ifadelerini kullandı.

Burada çalışmanın çok zor olduğunu ifade eden Ateş Kıran ise "Sabah saat 06.00'da kalkarak tarlaya geliyoruz. Saat 10.00'da gidip kahvaltımızı yaptıktan sonra tekrardan çalışmaya geliyoruz. Sıcağın altında çalışmak çok zor. Okul için burada çalışıp para biriktiriyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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