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Elazığ'da Mevlid-i Nebi ve Camiler Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Elazığ'da Mevlid-i Nebi ve Camiler Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
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Elazığ İl Müftülüğü, 2024 yılı Mevlid-i Nebi ve Camiler ile Din Görevlileri Haftası kapsamında etkinlikler düzenledi. Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen programa Gençlik Spor İl Müdürü, İl Müftüsü ve öğrenciler katıldı. Programda İl Müftüsü İrfan Üstündağ, peygamberimiz ve şahsiyet inşası hakkında konuşma yaptı ve etkinlik, manevi danışman tarafından yapılan dua ile sona erdi.

Elazığ İl Müftülüğü, 2024 yılı Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle programlar düzenliyor.

Bu çerçevede Elazığ İl Müftülüğü ve Elazığ İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezinde program düzenlendi. Programa Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Gençlik Merkezi Müdürü Hüsnü Öztürk ve öğrenciler katıldı.

Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren'in selamlama konuşmasından sonra kürsüye gelen İl Müftüsü İrfan Üstündağ peygamberimiz ve şahsiyet inşası konulu konuşma gerçekleştirdi.

Program manevi danışman Ahmet Turgut tarafından yapılan duanın ardından sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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