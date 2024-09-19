Elazığ'da Mevlid-i Nebi ve Camiler Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Elazığ İl Müftülüğü, 2024 yılı Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle programlar düzenliyor.

Bu çerçevede Elazığ İl Müftülüğü ve Elazığ İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Elazığ Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezinde program düzenlendi. Programa Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Gençlik Merkezi Müdürü Hüsnü Öztürk ve öğrenciler katıldı.

Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren'in selamlama konuşmasından sonra kürsüye gelen İl Müftüsü İrfan Üstündağ peygamberimiz ve şahsiyet inşası konulu konuşma gerçekleştirdi.

Program manevi danışman Ahmet Turgut tarafından yapılan duanın ardından sona erdi. - ELAZIĞ