Elazığ'da Lise Öğrencilerinden Filistin'e Destek Kampanyası

Elazığ'da lise öğrencileri Filistin'e destek kampanyası düzenledi. Yardım kampanyasında toplanan para, Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesine (TDV) teslim edildi.

Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Filistin'e destek için kampanya başlattı. Yardım kampanyasında toplanan bağışlar, Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesine (TDV) teslim edildi. Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl, duyarlılıklarından dolayı öğrencileri ve okul yönetimini tebrik ederek, "Filistin halkı yıllardır büyük bir zulüm ve mağduriyet yaşamaktadır. Böylesi bir dönemde gençlerimizin gönüllerinden kopan yardımlarla mazlum kardeşlerine destek olmaları bizleri son derece duygulandırdı. Bu hassasiyet, hem milletimizin vicdanının hem de genç nesillerimizin merhamet ve dayanışma bilincinin en güzel göstergesidir" dedi. - ELAZIĞ