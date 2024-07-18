Elazığ'da Kuzene Yapılan Deprem Şakası Korkuttu

Elazığ'da bir şahsın kuzenine yaptığı deprem şakası korkuttu. Deprem olduğunu zanneden şahıs, panikle uyandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da yaşayan Fırat Gökalp, uyuyan kuzeni Yunus Emre Bosat'a şaka yapmak istedi. Telefonu odaya yerleştiren Gökalp ardından evdeki eşyaları sallamaya başladı. Sesler üzerine deprem olduğunu zanneden Bosat, panik içerisinde uyandı. Kuzeninin şaka yaptığını anlayan Bosat, rahat bir nefes aldı. - ELAZIĞ