Elazığ'da Kurutmalık Sebzeler Tezgahlarda

Elazığ'da kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan yeni mahsul kurutmalıklar tezgahlardaki yerini aldı.

Elazığ'da yaz mevsiminde tarlalardan toplanıp içleri oyulduktan sonra iplere asılarak kurutulan biber, patlıcan, acur ve kabaklar, tarihi Kapalı Çarşıda tezgahlarda yerini aldı. Yörede 'kofik' olarak adlandırılan kurutmalıklar, çarşıyı renklendirdi. Son 20 gün içerisinde yerli kurutmalıklar çıkmaya başlarken, fiyatlar da düştü. Köylüden alınan yarma ve kurutmalıklar çarşıda ortalama 150 liraya satılmaya başlandı. Yeni mahsul kurutmalıklar vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Bu sene don olayından sonra meyvenin olmadığını fakat sebzenin çok olduğunu aktaran Kapalı Çarşı Başkanı Yargıç Emir, "Biber, patlıcan, acur, kabak ve fasulye gibi sebze ürünlerinin kurutmalıkları tezgahlarda çok önemli yer alıyor. Bu sene kurutmalık sezonu desek tam yeridir. Şu anda dolmalıkların yanında ekstra olarak yarma biber, yarma patlıcan ve yarma kabak olarak da tezgahlardaki yerlerini aldı. Bu sene özellikle Elazığ'ın vazgeçilmezleri biber ve patlıcandır fakat bunların yanında yarmalar da çok rağbet görüyor. Özellikle de yeşil fasulyenin kurusuna da vatandaşlar rağbet gösteriyor. Bu senenin fiyatları geçen sene ile hemen hemen aynı. Çünkü bu sene sebze kısmında bolluk var. Fiyatlar özellikle dolma biber ve patlıcan 150-200 lira bandında. Yarma kurutmalıklar ise kalitesine göre 200 lira civarındadır" dedi. - ELAZIĞ