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Elazığ'da Kurutmalık Sebze Sezonu Başladı

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Elazığ'da kış aylarında tüketilmek üzere hazırlanan kurutmalık sebzeler, üreticiler tarafından pazara getirilerek kurutulmaya bırakılıyor. Sebzeler, güneş altında 10-15 gün süreyle kurutulduktan sonra kışın tüketilmek üzere kaldırılıyor.

Kış aylarında tüketilmek için hazırlanan ve Elazığ'ın en önemli mutfak kültürü arasında yer alan kurutmalık sebze sezonu başladı.

Elazığ'da vatandaşın kış aylarında tüketilmesi amacıyla hazırladıkları domates, biber ve patlıcan gibi sebze ürünleri kurutulmaya başlandı. Elazığ'ın merkez, ilçe ve köylerinde tarlalarda toplanan sebzeler, üreticiler tarafında pazara getiriliyor. Vatandaşlar tarafından toptan alınıp temizlendikten sonra bahçe veya balkonlarda iplere dizilen sebzeler, sırıklara ve demirlere, balkonlara ve tel örgülere bağlanarak, güneş altına bırakılıyor. Yaklaşık 10-15 gün süreyle kurutulmaya bırakılan sebzeler toplanarak kışın tüketilmek üzere kaldırılıyor. Elazığ'ın Baskil ilçesinde ise sokak aralarında bahçelerin tel örgülerine asılan kurutmalıklar renkli görüntüler oluşturuyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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