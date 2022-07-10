Elazığ'da kurban kesimi ikinci gününde de devam etti

ELAZIĞ - Elazığ'da Kurban Bayramının ikinci gününde vatandaşlar aldıkları kurbanları kesmeye devam etti.

Elazığ'da bazı vatandaşlar, Kurban Bayramının ikinci gününde de aldıkları kurbanları keserek dini vecibelerini yerine getirdi. Elazığ Belediyesi kurban kesim yerlerine gelen vatandaşlar, tekmiller eşliğinde kesilen kurbanlarını poşetleyip evlerine götürürdü. Öte yandan vatandaşlar, Elazığ Belediyesi tarafından yapılan kurban kesim yerinin oldukça temiz ve hijyenik olduğunu belirtti.

Kurban Bayramının güzel ve duygulu geçtiğini aktaran vatandaşlardan Turgut Altınöz, "Cenab-ı Allah nasip etti bizde kurbanımızı kestik. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. Kurban kesimimiz ikinci gününe kaldı. Demek ki nasip bugünmüş. Bir tane kurban alıp kestik. Kestiğimiz kurbanımız eve götürdükten sonra dağıtacağız. Rabbim kestiğimiz kurbanları mübarek eylesin" dedi.

Kayınvalidesinin kurbanını kesmek için geldiklerini belirten bir diğer vatandaş Bahtiyar Doğan, "Allah herkesin kurbanını makbul etsin. İslam alemine huzur ve barış getirsin. Burada gördüğümüz manzara çok güzel. Belediyemiz güzel hizmet sağlıyor Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Sadece kurban kesim ücretlerinin biraz daha makul olmasını istiyoruz. Allah herkesin kestiği kurbanını kabul etsin. Herkese sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyorum. Kurbanımızı ikinci gün kesmek nasip oldu. Kestiğimiz kurbanımızı ihtiyaç sahibi ailelere vereceğiz" diye konuştu.

Bütün İslam aleminin Kurban Bayramını kutlayan vatandaş Nuran Doğan, "Kurban Bayramı herkes için hayırlı olsun. Belediyemiz burada çok iyi bir hizmet yapmış yalnız merkeze uzak aracı olmayanlar gelebilir. Bir de biraz daha hijyen olabilir. Hava çok sıcak ondan dolayı da koku oluyor buda biraz rahatsız ediyor vatandaşlarımızı onun dışında Belediyemize teşekkür ediyorum. Biz genelde kurbanımızı kestikten sonra hiç eve götürmeyiz. Önceden belirlediğimiz vatandaşlarımıza götürürüz" cümlelerini kullandı.