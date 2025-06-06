Elazığ'da Kurban Bayramı Sessizliğe Büründü

Elazığ'da Kurban Bayramı Sessizliğe Büründü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Elazığ kent merkezi boş kaldı. Aileler parklara ve köylere akın ederken, cadde ve sokaklar sessizliğe gömüldü. İş yerlerinin kapandığı şehirde, Gazi Caddesi'nde trafiğin olmaması dikkat çekti.

Elazığ kent merkezi Kurban Bayramı dolayısıyla sessizliğe büründü.

Elazığ'da Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen aileler, park ve köylere akın etti. Vatandaşların tatil veya pikniğe çıkması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklar ise sessizliğe büründü. Birçok iş yerinin kapandığı kent merkezinde sakinlik hakim olurken, çarşı merkezine çıkan vatandaşlar ise boş caddelerde rahatlıkla gidecekleri yerlere ulaştı. Kentin işlek caddelerinden Gazi Caddesi'nde ise trafiğin olmaması dikkat çekti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İş insanına silahlı saldırı kamerada! Bir anda yere yığıldı

Holding patronu iş insanı Çeşme sokaklarında böyle vuruldu
Ata Demirer zayıflama sırrını paylaştı

30 kilo gitti, kimse inanamadı! Ata Demirer zayıflama sırrını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti

Bu görüntüler ünlü fenomenin sonu oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Cristiano Ronaldo Almanların 'Messi' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi

Almanların "Messi" tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
Simone Inzaghi Al-Hilal'den resmen çuvalla para kazanacak

Suudi Arabistan'da çuvalla para kazanacak
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
Yola çıkacaklar dikkat! Radar uygulama sayıları ve sabit noktalar görülebilecek

Yola çıkacaklar dikkat! Radar noktaları artık görülebilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.