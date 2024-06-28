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Elazığ'da Kozmetik Mağazasında İndirim İzdihamı

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Elazığ'da bir kozmetik mağazasının 15. yıl kutlamaları çerçevesinde yüzde 80 indirim yapmasının ardından mağaza önünde ve içinde izdiham yaşandı. İndirim nedeniyle çoğu şube önünde kuyruklar oluşurken, yaşanan izdiham cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da bir kozmetik mağazasının ürünlerde indirim yapmasının ardından şubelerde izdiham yaşandı.

Elazığ'da bir kozmetik mağazasının 15. yıl kutlamaları çerçevesinde yüzde 80 indirim yapmasının ardından mağaza önünde ve içinde izdiham yaşandı. İndirim nedeniyle çoğu şube önünde kuyruklar oluşurken, yaşanan izdiham cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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