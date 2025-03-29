Elazığ'da Kısa Süreli Dolu Yağışı Etkili Oldu
Elazığ'da Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısının ardından etkili olan dolu yağışı, cadde ve araçların beyaz bir örtü ile kaplanmasına neden oldu. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Elazığ'da dolu yağışı etkili oldu
ELAZIĞ - Elazığ'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğüün bölge genelinde kuvvetli yağış uyarısı sonrası Elazığ'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, cadde ve araçların üzeri beyaza büründü.