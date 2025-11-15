Elazığ'da Kış Lastiği Zorunluluğu ile Son Gün Yoğunluğu

Ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasıyla Elazığ'da lastikçilerde son saat yoğunluğu yaşandı. Sürücüler uzun kuyruklara rağmen işlemlerini tamamlayarak güvenli sürüş için kış lastiğine geçti.

Elazığ'da ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla özellikle son saatlerde lastikçilerde yoğunluk oluştu. Denetimlerde kış lastiği takmayan ticari araçlara bu yıl 5 bin 856 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Kentte yoğunluğun en fazla yaşandığı noktalardan biri olan Çelik Oto Lastikte hem işletme sahibi hem de sürücüler uygulamayı değerlendirdi.

Son gün yoğunluğu yaşadıklarını ifade eden ve vatandaşlara işlemlerini son güne bırakmamaları yönünde tavsiyede bulunan işletme sahibi Mustafa Çelik, "Bugün ticari araçlar için son gün olduğu için yoğunluklarımız başladı. Ticari araçların lastiklerini bir an önce değiştirmesini öneriyoruz. Güvenli sürüş yapmak istiyorsanız kış lastiklerini taktırmanız lazım. Yazın yaz lastiği, kışın kış lastiği takılır. Ayrıca, 7/24 yol yardım hizmetimiz var. Antifriz, cam suyu, araç temizlik ürünleri gibi birçok alanda sürücülere destek veriyoruz. Kışın yaz lastikleri sertleşir, özelliğini kaybeder. Bu yüzden sürücüler mutlaka lastiklerini değiştirmeli" dedi.

Lastiğini değiştirmek için işletmeye gelen sürücülerden Ergün Arsan ise sabah saatlerinden bu yana yoğun bir sıra olduğunu belirterek, "Bugün, lastiklerin değişme günü. Hususi araç sahibiyim. Ben de çevreme duyarlı olmak ve kimseye zarar vermemek için lastiklerimi değiştiriyorum. Herkesi bu konuda uyarıyorum. Sabah 8'den beri bekliyorum. Yoğunluk var ama sonunda sıra bana geldi ve lastiklerimi değiştirdim" şeklinde konuştu.

Uğurcan Çelik ise "Lastik satışlarımız devam ediyor. Bildiğiniz gibi bugün 15 Kasım ve ticari araçların kışlık lastiklerini taktırmak için son gün. Şasi araçlarda da ciddi bir yoğunluk var. Lütfen işlemlerinizi son güne bırakmayın. Hem güvenliğiniz hem de yol tutuşu için kış lastiklerinizi mutlaka taktırın. Herkesi bekliyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ