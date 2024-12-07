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Elazığ'da Kış Aylarının Vazgeçilmezi Salep

Elazığ'da Kış Aylarının Vazgeçilmezi Salep
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Elazığ'da kış mevsiminin etkisiyle salebe olan ilgi artarken, esnaf Ahmet Bahçeci, salebin bağışıklığı güçlendiren ve enerji veren faydalarını anlattı. Soğuk günlerde tercih edilen bu geleneksel içecek, hem lezzeti hem de sağlığa yararlarıyla dikkat çekiyor.

Elazığ'da kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte salebe olan ilgi arttı. Esnaf Ahmet Bahçeci, sahlebin bağışıklığı güçlendiren, vücuda enerji veren ve özellikle kış hastalıklarına iyi gelen bir içecek olduğunu belirtti.

Kış aylarının etkisini iyiden iyiye hissettirdiği Elazığ'da, geleneksel bir lezzet olan salep, soğuk havalarda en çok tercih edilen içeceklerden biri haline geldi. Özellikle kar yağışının etkili olduğu günlerde salep satışlarında artış yaşanırken, vatandaşlar bu sıcak ve lezzetli içecekle hem içlerini ısıtıyor hem de sağlıklı bir alternatif tercih ediyor. Elazığlı esnaf Ahmet Bahçeci ise salebin kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden biri olduğunu belirterek, "Salep kışın iyi bir içecektir, sıcak da tutar. Vitaminlidir, vücuda enerji verir. Bağırsak sıkıntılarında çözüm sunar ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Genelde soğuk havalarda, özellikle öksürük ve boğaz problemlerinde çok faydası vardır. Kış aylarının içeceğidir. Kar yağışının olduğu dönemlerde daha çok tercih ediliyor. Süt ile karışınca çok lezzetli bir içecek oluyor" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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