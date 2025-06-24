Elazığ'da Kene Isırığı: Adam Hastaneye Kaldırıldı

Elazığ'da Kene Isırığı: Adam Hastaneye Kaldırıldı
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Elazığ'ın Maden ilçesinde bir kişi kene tarafından ısırıldı ve hastaneye kaldırıldı. 54 yaşındaki B.D.'nin durumu iyi.

Elazığ'ın Maden ilçesinde kenenin ısırdığı adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Örtülü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede uğraşan 54 yaşındaki B.D. bir süre sonra ayak kısmında ağrı hissetti. Ayağını kontrol eden vatandaş kene tarafından ısırıldığını fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kenenin ısırdığı adama ilk müdahalelerde bulunarak Maden Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kenenin ısırdığı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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