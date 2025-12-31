Kar sevinciyle üstsüz dışarı çıktı

Elazığ'da kar yağmasına sevinen bir vatandaş, üstsüz şekilde sokağa çıkarak vücudunu karla ıslattı.

Olay, merkeze bağlı Beyyurdu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinlerinden İlhami Çelik, sabah saatlerinde başlayan ve kent genelinde halen etkisini sürdüren kar yağışını üstsüz sokağa çıkarak kutladı. Vücudunun bazı kısımlarını yağan karla ıslatan vatandaş, o anları da cep telefonu kamerası ile kayda aldırdı. - ELAZIĞ