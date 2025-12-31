Haberler

Kar sevinciyle üstsüz dışarı çıktı

Güncelleme:
Elazığ'da kar yağışının başlamasıyla birlikte bir vatandaş, üstsüz olarak sokağa çıkarak karla ıslanmayı tercih etti. Bu ilginç anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Elazığ'da kar yağmasına sevinen bir vatandaş, üstsüz şekilde sokağa çıkarak vücudunu karla ıslattı.

Olay, merkeze bağlı Beyyurdu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinlerinden İlhami Çelik, sabah saatlerinde başlayan ve kent genelinde halen etkisini sürdüren kar yağışını üstsüz sokağa çıkarak kutladı. Vücudunun bazı kısımlarını yağan karla ıslatan vatandaş, o anları da cep telefonu kamerası ile kayda aldırdı. - ELAZIĞ

