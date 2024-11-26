Elazığ'da Kar Yağışı Sonrası Yaratıcı Kardan Adamlar

Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar yaptıkları kardan adamlarla yeteneklerini konuşturdu.

Elazığ'da vatandaşların uzun süre beklediği kar yağışı geçtiğimiz gün etkisini göstermeye başladı. Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonrası kentin birçok noktasında vatandaşlar kardan adam yaptı. Vatandaşların yaptıkları birbirinden ilginç kardan adamlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. - ELAZIĞ