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Elazığ'da Kar Yağışı Sonrası Yaratıcı Kardan Adamlar

Elazığ'da Kar Yağışı Sonrası Yaratıcı Kardan Adamlar
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Elazığ'da düşen kar yağışının ardından vatandaşlar, çeşitli kardan adamlar yaparak yaratıcılıklarını sergiledi. Yapılan kardan adamlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar yaptıkları kardan adamlarla yeteneklerini konuşturdu.

Elazığ'da vatandaşların uzun süre beklediği kar yağışı geçtiğimiz gün etkisini göstermeye başladı. Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonrası kentin birçok noktasında vatandaşlar kardan adam yaptı. Vatandaşların yaptıkları birbirinden ilginç kardan adamlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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