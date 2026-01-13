Elazığ'da Kar Nedeniyle Kapanan Köy Yollarının Ulaşıma Açma Çalışmaları Sürüyor

Haber: Sakine Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 123 köy yolu ulaşıma kapandı. Bazı bölgelerde kar nedeniyle yolda kalan araçlar, iş makineleriyle bulundukları yerden çekildi.

Elazığ'da yağan ve özellikle kırsal kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı nedeni ile 131 köy yolu ulaşıma tamamen kapandı. Elazığ İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin 90 araç ve 120 personel ile karla mücadele çalışmalarını yürütmesinin ardından bu köylerden 8'inin yolu açıldı. Diğer köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Gözeli Köyü mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan araçlar, İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleriyle bulundukları yerden çekildi.