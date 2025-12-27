Haberler

Elazığ'da Kar Yağışı Nedeniyle 103 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Güncelleme:
Elazığ'da başlayan kar yağışı nedeniyle 103 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için 89 araç ve 120 personel ile çalışmalara devam ediyor. 10 köy yolu açılırken, sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

(ELAZIĞ) - Elazığ'da bugün başlayan kar yağışı nedeni ile 103 köy yolu ulaşıma kapandı. Elazığ İl Özel İdaresi ekiplerinin, 89 araç ve 120 personelle kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinden yapılan açıklamada, kapalı yolların açılması için çalışmaların sürdüğü bildirilirken, il genelinde toplam 546 köy yolundan 103'ünün kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Sivrice'de 35, Palu'da 19, Kovancılar'da 9, Keban'da 11, Karakoçan ilçesinde 12, Baskil'de 16 ve Arıcak'ta 1 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 10 köy yolu ulaşıma açıldı.

Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında, yolda mahsur kalan araçlar ekipler tarafından kurtarılarak güvenli alana alındı. Yol açma ve kurtarma çalışmalarının kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte Gökdere Grup yolunda ulaşım kontrollü şekilde sağlanmaya başladı.

Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdürdüğü kesimlerde sürücülerin dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Elazığ İl Özel İdaresi ekiplerinin, olası olumsuzluklara karşı sahadaki çalışmalarını 7/24 aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
