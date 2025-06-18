Elazığ'da Kalp Krizi Geçiren Kişiye Vatandaşın İlk Müdahalesi Hayat Kurtardı

Elazığ'da sokak ortasında kalp krizi geçirerek yere yığılan bir kişiye ilk müdahaleyi yoldan geçen bir vatandaş yaptı. Vatandaşın yaptığı kalp masajı ile şahıs tekrar hayata döndürüldü.

Olay Yeşildere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında bir kişi kalp krizi geçirdi. Bunun üzerine yoldan geçen K.D. isimli bir kişi, kalbi duran şahsa kalp masajı yapmaya başladı. Olay yerine ambulans gelene kadar kalp masajına devam eden K.D., kalbi duran şahsı tekrar hayata döndürdü. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan şahsın, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ