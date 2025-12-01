Haberler

Elazığ'da Kadınlar Kitap Kulübü Kurarak Farkındalık Yaratıyor

Güncelleme:
Elazığ'da farklı meslek gruplarından kadınlar, 'Bir Derin Dünya Kitap Kulübü' adı altında bir araya gelerek her ay bir kitap okuyup sosyal farkındalık oluşturuyor. Kulüp, başlangıçta 4 kişiyle kurulurken, şu an 100 kişiye ulaşarak kadınların yeni dostluklar edinmelerine ve yeni bakış açıları kazanmalarına katkıda bulunuyor.

Elazığ'da farklı meslek gruplarından bir araya gelen kadınlar, altın günü yerine her ay seçtikleri bir kitabı okuyarak sosyal farkındalık oluşturuyor.

Elazığ'da yaşayan Rümeyza Gök, daha önce kitap kulüplerinde bulunmasının ardından kendisi de bir kitap kulübü açmaya karar verdi. Yakın arkadaşlarıyla konuyu konuşan Gök, arkadaşlarının da kendisini desteklemesiyle 'Bir Derin Dünya Kitap Kulübünü' oluşturmaya karar verdiler. İlk etapta 4 kişiyle başlayan kulüp, daha sonra vatandaşların sosyal medya aracılığıyla bilinmesinin ardından 100 kişiye ulaştı. Her ay bir kitap seçen kulüp, bir ay içerisinde okudukları kitabı, ay sonunda kitabı seçen moderatör eşliğinde farklı düşüncelere yer vererek kitap hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor. Okuyucuların tamamının kadın olduğu kulüpte, birbirlerini tanımayan kadınlar, altın günü yapmak yerine kitap okuyarak farkındalık oluştururken aynı zamanda yeni arkadaşlıklar ediniyor.

Çocukluğundan itibaren kitap okumayı sevdiğini belirten kulübün kurucularından Rümeyza Gök, "Dönemler içerisinde kitap kulüplerinde bulundum. Bir gün evde otururken kendi kendime neden kitap kulübü kurmadığımızı düşündüm. Daha sonra fikrimi yakın arkadaşlarıma söyledim. Onlardan da çok güzel geri dönüşler alınca dört bir koldan kitapseverlere ulaşmaya başladık. Bizim kitap kulübümüz tek bir moderatör eşliğinde değil, herkesin katılımcı, sunum ve kitap önerisi yaptığı bir kulüp. Farklı mesleklerden hiç tanımadığımız insanlarla bir araya geliyoruz. Aynı kitabın etrafında bir kahve yudumlarken kitabımızın sayfalarını çeviriyoruz. Biliyoruz ki kitap okumanın faydaları saymakla bitmez. Biz bunun yanında aynı zamanda yeni insanlarla tanışıyoruz. Bir kitabın etrafında toparlanarak yeni bakış açılarını duyuyoruz. Arkadaşlar hazırlanırken kitap sayfasında kendilerinden yeni bir bakış açışı buluyorlar. Kimisi okuduğu kitabın sunumunu yaparken heyecanını yeniyor. Bu şekilde yeni dostluklar da kuruyoruz. Kısaca hayatlarımıza dokunarak amaçlarımıza ulaşmış oluyoruz" dedi.

Kulüp üyesi Gülşen Aydemir, "Rüveyza arkadaşım kitap kulübü kurmayı söyledi. Yol arkadaşlarımızın kadın olmasından dolayı da ayrıca mutluyum. Çünkü kadınlar, kalbiyle düşünür aklıyla hisseder. Bu da bizim toplantılarımızı daha derin ve samimi kılıyor. Biz bu kulüple birbirimize daha iyi geldiğimizi fark ettik" ifadelerini kullandı.

Bugün burada 83 kişilik bir aile olarak bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını dile getiren Gülşen Atik, "Arkadaşım bir araya gelelim ve okuyalım dedi. Aslında istediği sayfaların arasında yalnız kalmamamızdı. Biz sadece mürekkebi konuşan insanlar değiliz. Biz her satırda kendini yeniden keşfeden, her oturumda kendini yeniden bulan insanlarız. Kitap okuma grubumuz bir okuma grubundan çok daha fazlası. Çünkü her kitap kapağının altında büyük mutluluklar gizlidir" cümlelerini kullandı.

Kadınlar olarak toplandıklarını aktaran Kader Kömürhan ise "Her ay üyelerimizden birisi bir kitap seçiyor. O kitabı 1 ay boyunca okuduktan sonra yaptığımız oturumlarda arkadaşlarımızla birlikte kitap üzerine düşüncelerimizi, duygularımızı ve kitap hakkında konuşuyoruz. Sosyal farkındalığında ilerisine geçti. Kadınlar olarak burada çok güzel şeyler paylaşıyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
