Elazığ'da Kadınlar Giyim Kurslarına Yoğun İlgi Gösteriyor

Elazığ'da Kadınlar Giyim Kurslarına Yoğun İlgi Gösteriyor
Elazığ Halk Eğitim Merkezi, kadınların iş edinme ve el emeği ürünlerini üretme amacıyla düzenlediği Giyim ve Üretim Teknolojisi Kursu'na büyük talep alıyor. Kursiyerler, dikiş teknikleri öğrenerek hem sosyalleşiyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Elazığ'da kadınlar kendi iş yerini açmak veya çocuklarına kendi el emeği ürünlerini giydirebilmek için Giyim ve Üretim Teknolojisi Kursuna yoğun talep gösteriyor.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, yıl içerisinde açtığı binlerce kursta yüzbinlerce insana eğitim veriyor. Tüm talepleri değerlendiren ve mahalle mahalle kurslar açan Halk Eğitim Merkezi, özellikle kadınların yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede devam eden Giyim ve Üretim Teknolojisi Kursu kadınlar tarafından büyük ilgiyle karşılaştı. Kendi iş yerini açmak, terzi olmak veya tekstil sektöründe işe girmek isteyen kadınlar, kurslarda adata ter döküyor. Bir yandan boş zamanlarını değerlendirerek sosyalleşen kadınlar diğer yandan da aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Giyim ve Üretim Teknolojisi usta öğreticisi Selma Karahüseyinoğlu, "Kursiyerlerimizle beraber, iki grup halinde çalışıyoruz. Burada öncelikle temel dikiş teknikleriyle başlıyoruz. Belli bir aşama kaydettikten sonra ihtiyaçları dahilinde ne yapmak istiyorlarsa onların üstünde yoğunlaştırıp çalıştırıyoruz. Burada emekli olanlar da ev hanımı olanlar da var. Bazen üniversite öğrencilerimiz dahi bizlere başvuru yapıyor. Buraya gelen kursiyerlerimiz her şeyden önce sosyal bir çevre ediniyor. Bunun haricinde kendilerine bir şey dikebilmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Burada giysi olarak düşünebileceğimiz her şeyi hemen hemen yapabiliyoruz. Dış giyimden tutun da manto, etek, bluz, pantolon ve çocuk kıyafetlerine kadar her şeyi kendilerine dikebilmeyi öğretiyoruz" dedi.

Kursiyerlerden emekli hemşire Elif Turgut, "Halk eğitim kurslarını takip ediyordum. Dikiş hakkında hiçbir bilgim yoktu. 2 senedir burası bana çok şey kattı. Hem psikolojik olarak iyi geliyor hem de kendimi dinlenmeye bıraktım. Evde canım sıkılıyordu. Bir şeyler üretebilmenin keyfini de aldım. Şuan da küçük kızıma dış giyim yapıyorum. Bu da benim için gurur verici bir durum. Burada emek veriyoruz ve çok yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Kızlarıma değişik ürünler dikiyorum. Onlar da giyinmekten zevk alıyor. Ben burada farklı ürünler çıkardıkça kendime olan güvenim artıyor. Bundan dolayı da kendimi çok daha mutlu hissediyorum. Burada aynı zamanda arkadaşlarımızla vakit geçirerek sosyalleşiyoruz. Evde duran kadınlara da burayı öneriyorum. Çıkıp buraya gelerek kendilerini farklı alanlarda geliştirme imkanı bulsunlar" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
