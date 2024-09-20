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Elazığ'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Bilgilendirmesi

Elazığ'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Bilgilendirmesi
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Elazığ'da jandarma ekipleri, vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Baskil İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ikamet eden erkek ve kadın vatandaşlara yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme faaliyeti icra edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Güvenlik 3-sayfa Sağlık Hukuk Yerel KADES

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