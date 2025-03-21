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Elazığ'da Jandarma, Huzurevi Sakinleriyle Pasta Kesti

Elazığ'da Jandarma, Huzurevi Sakinleriyle Pasta Kesti
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek pasta kesti. Jandarma ekipleri, özel günleri unutmadan vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Elazığ'da jandarma ekipleri, huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek pasta kesti.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte huzur ve güveni sağlamanın yanı sıra vatandaşlarında yanında oluyor. Özel günleri unutmayan ekipler, Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde Gazi Huzurevi'ni ziyaret etti. Ekipler, günün anlam ve önemine binaen huzurevi sakinleriyle birlikte pasta kesti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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