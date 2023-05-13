Elazığ'da jandarma ekipleri şehit annelerini unutmadı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığınca vatanın bağımsızlığı ve milletin birliği için canını feda eden aziz şehitlerin emaneti şehit annelerinin Anneler Gününü kutladı. Ekipler, annelerin ellerini öperek hayır dualarını aldı. - ELAZIĞ