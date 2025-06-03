Elazığ'da İşçiler, Maaşları İçin Eylemde

Elazığ'da İşçiler, Maaşları İçin Eylemde
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Elazığ'ın Maden ilçesindeki Eti Gümüş Maden işletmesinde çalışan işçiler, aylardır maaşlarını alamadıklarını, işten atıldıklarını ve zorunlu izne çıkarıldıklarını belirtti. İşçiler, haklarının gaspedildiğini ve mağduriyetlerini dile getirdi.

Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan SSS Yıldızlar Holding'e bağlı Eti Gümüş Maden işletmesinde çalışan işçiler, aylardır maaşlarını alamadıklarını, işten atıldıklarını ve ücretsiz izne çıkarıldıklarını iddia etti.

Elazığ'ın Maden ilçesinde üretim yapan SSS Yıldızlar Holding'e bağlı Eti Gümüş Maden işletmesinde çalışan 100'den fazla işçi, aylardır maaşlarını alamadığını savundu. İşçiler, bazı mesai arkadaşlarının işten atıldığını bazılarının ise zorunlu ücretsiz izne ayıldığını öne sürdü.

İşçilerden Fazlı Ünal, 2020'den beri SSS Yıldızlar Holdinge bağlı Eti Gümüş fabrikasında çalıştığını söyledi. Ünal, "Son 7 aydır maaşlarımızı alamıyoruz. SSS Yıldızlar Holding hakkımızı bir türlü vermiyor. Hakkımızı vermedikleri gibi, gidin mahkemeye verin, gücünüz yetiyorsa alın gibi laflar duyuyoruz. Hem işçileri hem de memleketimizi sömürmekten başka bir şey yapmıyorlar. Hakkımızı nasıl alacağız, nasıl savunacağız onu da bilmiyoruz" dedi.

İşçilerden Arslan Hasan da, "Ben de SSS Yıldızlar Holding'de çalışıyordum. Laboratuvarda vardiya sorumlusuyum. 7 aydır maaş almamışız, mağduruz, madem çıkartıyorlarsa, kapatıyorlarsa tazminatlarımızı versinler. Gerçi 6 senelik tazminatım vardı onu da alamadım mahkemeyi kazandığım halde. Benim gibi birçok mağdur var. İlçede esnaf, vatandaşlar perişan durumda" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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