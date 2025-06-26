Elazığ'da İşçi Beton Pompa Hortumuna Çıkarak Ölümle Dans Etti

Elazığ'da İşçi Beton Pompa Hortumuna Çıkarak Ölümle Dans Etti
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Elazığ'da inşaat halindeki bir binada, bir işçi beton pompa hortumuna binerek metrelerce yüksekliğe çıktı. Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da bir işçi, beton pompa aracının hortumuna binerek metrelerce yüksekliğe çıkıp adeta ölüme meydan okudu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Elazığ'da inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devam eden bir inşaata harç götüren firma mikser ve pompa ile binaya beton atmaya başladı. Bu sırada ismi öğrenilmeyen bir işçi ise pompa hortumunun üzerine çıktı. Pompa yaklaşık 10 katlı binanın boyuna yükselirken, işçi adeta ölüme meydan okudu. İşçinin tehlikeli hareketi cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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