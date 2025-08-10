Elazığ'da İnşaatta Güvenlik Önlemi Almayan İşçiler Tehlike Yarattı

Elazığ'da herhangi bir önlem almadan inşaat halindeki binanın son katında çalışan işçiler, yürekleri ağza getirdi.

Olay, merkez Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan 8 katlı inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işçilerin, herhangi bir önlem almadan inşaatın son katında çalışma yaptığı görüldü. İşçiler, canını hiçe sayarak uzunca bir süre çalıştı.

O anlara tanıklık edenlerin yürekleri ağızlarına geldi. - ELAZIĞ