Elazığ'da İnşaatta Güvenlik Önlemi Almayan İşçiler Tehlike Yarattı

Elazığ'da İnşaatta Güvenlik Önlemi Almayan İşçiler Tehlike Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın son katında güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

Elazığ'da herhangi bir önlem almadan inşaat halindeki binanın son katında çalışan işçiler, yürekleri ağza getirdi.

Olay, merkez Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan 8 katlı inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işçilerin, herhangi bir önlem almadan inşaatın son katında çalışma yaptığı görüldü. İşçiler, canını hiçe sayarak uzunca bir süre çalıştı.

O anlara tanıklık edenlerin yürekleri ağızlarına geldi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kayıp iş insanı Halit Yukay'dan yeni iz! Kayalıklara vurmuş tekne parçaları bulundu

Kayıp iş insanından yeni iz! Kurbağa adamlar görüntüleri servis etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'ten programda kullanılan 'Allah baba' ifadesine ilişkin açıklama: İşlem başlatıldı

Diyanet TV canlı yayınında kullanılan ifade sonrası işlem başlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.