Elazığ'da İnşaatta Güvenlik Önlemi Almayan İşçiler Tehlike Yarattı
Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın son katında güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.
Elazığ'da herhangi bir önlem almadan inşaat halindeki binanın son katında çalışan işçiler, yürekleri ağza getirdi.
Olay, merkez Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan 8 katlı inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işçilerin, herhangi bir önlem almadan inşaatın son katında çalışma yaptığı görüldü. İşçiler, canını hiçe sayarak uzunca bir süre çalıştı.
O anlara tanıklık edenlerin yürekleri ağızlarına geldi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel