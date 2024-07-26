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Elazığ'da İl ve İlçe Müftülükleri Arasında Koordinasyon Toplantısı

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Elazığ'da il ve ilçe müftülükleri arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla düzenlenen toplantıda, hizmetler hakkında fikir alışverişi yapıldı ve etkinlik artırma konuları ele alındı.

Elazığ'da il ve ilçe müftülükleri arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla toplantı düzenlendi.

İl ve ilçe müftülükleri arasında koordinasyonu sağlamak, yürütülen hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulunmak, ayrıca hizmetlerde etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilen ilçe müftüleri toplantısı Kovancılar İlçe Müftülüğünde düzenlendi. Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Müftü Yardımcısı Hatice Arslan, İl Müftülüğü Personel Şefi Rasim Çetkin, İlçe müftüleri ve ilçe müftü vekilleri katıldı. Toplantıda Başkanlıktan gelen talimatlar, müftülüklerce gerçekleştirilen faaliyetler istişare edildi.

Toplantı öneri, dilek ve temennilerin dile getirilmesinin ardından sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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