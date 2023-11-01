Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehit aileleriyle bir araya geldi

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle şehit aileleri ile yemekli organizasyonda bir araya geldi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle şehit aileleri ile yemekli organizasyonda bir araya geldi.

Elazığ'da Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehit yakınlarına yemek programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren ve eşi Züleyha Evren şehit yakınlarıyla yakından ilgilenerek sohbet etti.

Program sonunda, İl Jandarma Komutanı Murat Evren şehit yakınları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ELAZIĞ