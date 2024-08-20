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Elazığ'da İkinci El Eşya Satıcıları Öğrencileri Bekliyor

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Binlerce üniversite öğrencisinin eğitim göreceği Elazığ'da ikinci el ve spot eşya satan esnaflar, iş yerlerine malzemeleri doldurarak öğrencileri beklemeye başladı. Öğrencilerin ev bulma ve yerleşme sürecinin zorlu geçtiği belirtilirken, esnaflar fiyatların arttığını ifade etti.

Binlerce üniversite öğrencisinin eğitim göreceği Elazığ'da ikinci el ve spot eşya satan esnaflar, iş yerlerine malzemeleri doldurarak öğrencileri beklemeye başladı.

YKS tercihleri belli oldu ve öğrenciler üniversitelerine kaydolmaya başladı. Köklü bir tarihe ve birçok bölüme sahip olan Fırat Üniversitesi'ni ise 8 bin 290 öğrenci tercih etti. Üniversite tercihlerinin de açıklanmasıyla birlikte tüm hazırlıklarını tamamlayarak, öğrencileri beklemeye başladı. Ortalama bir öğrenci evinin 20 ila 30 bin arası dizilebileceğini dile getiren esnaflar, her yıl olduğu gibi bu yılda öğrencileri beklediklerini ifade etti.

Öğrencileri beklediklerini dile getiren esnaflardan Ümit Takoğlu, "14 yıldır bu sokağın içerisindeyim. Yıllardır asıl gelirimiz öğrencilerdir. Bu yıl öğrenci beklentimiz çok fazla ama depremden dolayı ev ihtimali çok az. Nasıl olacak onu bilemiyoruz. Ev bulsalar bile kiralar çok yüksek. Bunun yanında insanlar yurt ve eşyalı apartlara yönelmeye başladı. Buda bizim işimizi tabi ki olumsuz olarak etkileyecek. Ama yine de sonucu tam olarak bilemiyoruz. Biz sabır ve sükünet ile bekliyoruz. Öğrencinin durumuna göre orta halli bir eşya dizecek olsak, 20 bin ile 30 bin lira arası değişiyor. Komple bir ev dizilir. Bir müşterim geldi televizyon ünitesi almış 55 bin lira dedi. Bizim burada komple ev diziyorsun. 14 yıl önce mükemmeldi. 50 TL'ye alıyor 70 TL'ye buzdolabı ve çamaşır makinesi satıyorduk. O zaman daha bereketliydi. Şimdi sıfırı pahalı olduğu için insanlarda bize ucuza ürün vermiyor" dedi.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de öğrencileri beklediklerini dile getiren esnaflardan Selami Yeğen, "Pandemi ve depremden sonra zorlu bir süreç geçti. Öğrenciler ev bulmaları ve yerleşmeleri sıkıntılı oldu. Bu sene öğrenci ve tayincilerden daha ümitliyiz. Piyasanın oturacağına inanıyoruz. Geçen seneye göre fiyatlar arttı. Orta halli bir ev dizmeye kalksan 25-30 bin lira aralıkta olur. Sıfır eşyaya göre gayet uygun" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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