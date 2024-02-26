Elazığ'da iki grup arasında kavga: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da 2 grup arasında çıkan kavgada, bir kişi başına vurulan silah kabzası ile yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi, Güzellik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada, havaya ateş edilirken silahın kabzasıyla başına vurulan K.O. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.