Elazığ'da Hibe Destekli İşletmelere Denetim

Elazığ'da hibe desteği alan ve izleme süreci devam eden işletmeler denetlendi.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 14.1. Etap kapsamında, yüzde 50 hibe desteğiyle desteklenen ve izleme süreci devam eden işletmeleri ziyaret etti. İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen ve beraberindeki ekip, projeye ilişkin yerinde incelemelerde bulunularak yatırımcıyla bilgi alışverişi yapıldı. Denetimlerin belirli periyotlarla süreceği bildirildi. - ELAZIĞ