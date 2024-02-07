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Elazığ'da Hafif Ticari Aracın Arka Koltuğunda Taşınan Buzağı Kameralara Yansıdı

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Elazığ'da bir vatandaşın hafif ticari aracın arka koltuğunda buzağı taşıması cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, buzağıyı görenler şaşkına döndü.

Elazığ'da seyir halindeki hafif ticari aracın arka koltuğunda taşınan buzağı kameraya yansıdı.

Elazığ'da bir vatandaşın hafif ticarin aracın arka koltuğunda buzağı taşıması cep telefonu kamerasına yansıdı. Otomobilin hemen arkasında bulunan başka bir araçtan çekilen görüntülerde, önde bulunan aracın arka koltuğundaki buzağıyı görenler şaşkına döndü. Buzağıyı taşıyan araç, bir süre sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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